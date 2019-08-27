كيلور نافاس يشعل غضب الستة الكبار في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية وجود حالة من الغضب الشديد لدى بعض نجوم نادي ريال مدريد الإسباني من وضع الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في صفوف الفريق.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن هناك 6 لاعبين كبار في صفوف ريال مدريد أبدوا اعتراضهم الشديد على رحيل نافاس عن صفوف الميرينغي قبل إغلاق سوق الانتقالات الجارية ”الميركاتو الصيفي“، على العكس من رغبة الحارس نفسه.

وأشارت إلى أن نافاس أبدى استياءه الشديد من جلوسه على مقاعد البدلاء، في ظل قرار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الاعتماد على البلجيكي تيبو كورتوا كحارس أساسي، وأبلغ إدارة النادي الملكي رغبته في الرحيل، خاصة في ظل وجود عرض من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لضمه قبل نهاية سوق الانتقالات في الثاني من سبتمبر المقبل.

ونوهت أيضًا إلى أن نافاس سرّب رغبته في الرحيل إلى وسائل الإعلام في محاولة للضغط على إدارة ريال مدريد.

وأكدت أن رغبة نافاس في الرحيل واجهت اعتراضات شديدة داخل غرفة خلع ملابس ريال مدريد، وجاء على رأس المعارضين كل من القائد سيرجيو راموس، والبرازيلي مارسيلو، والكرواتي لوكا مودريتش، والكولومبي خاميس رودريغيز، إضافة إلى لوكاس فاسكيز وناتشو.

وتابعت: ”رسالة اللاعبين الست الكبار إلى إدارة ريال مدريد كانت واضحة للغاية، وهي عدم الموافقة على رحيل نافاس، لأنه أحد العناصر الرئيسية في صفوف الفريق“.