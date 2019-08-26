برشلونة ضد ريال بيتيس.. ماتيو ميسي يحتفل بهدف الفريق الأندلسي وسط توبيخ والده وسواريز (فيديو)

وبّخ ليونيل ميسي قائد برشلونة وزميله المهاجم لويس سواريز، نجل الهداف التاريخي لقائد الأرجنتين ماتيو؛ بعد احتفاله بهدف ريال بيتيس الأول في مرمى النادي الكتالوني، في المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

وتلقى برشلونة، الذي خاض المباراة دون قائده المصاب وكذلك سواريز وجلسا في المدرجات مع أطفالهما، هدفًا مفاجئًا بعد ربع ساعة من البداية، بتسديدة من زاوية ضيقة أرسلها الفرنسي نبيل فقير في الشباك.

وخلال متابعة الهجمة احتفل ماتيو بهدف فقير وسط استغراب من والده ولويس سواريز الذي صاح في وجه الطفل الصغير، قبل أن يضحك وكذلك والده على رد فعل الطفل والمحيطين به في المدرجات.

ومن المعروف عن ماتيو البالغ من العمر 3 سنوات تشجيعه لكريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد التاريخي ومهاجم يوفنتوس الحالي.

وأحرز أنطوان غريزمان ثنائية ليحول تأخر برشلونة حامل لقب الليغا بهدف فقير إلى فوز كبير 5/2، ليحصد برشلونة أول 3 نقاط بعد أن سقط 0/1 أمام أتلتيك بلباو في الجولة الافتتاحية.

يشار إلى أن ميسي يغيب عن برشلونة؛ بسبب إصابته في ربلة الساق اليمنى في استعدادات النادي الكتالوني للموسم الجديد، في حين أُصيب سواريز في عضلة الساق اليمنى، في مباراة برشلونة مع أتلتيك بلباو.