ضربة جديدة لزيدان بإصابة لاعب ريال مدريد

كشف ريال مدريد في بيان طبي، إصابة عضلية لنجمه الكولومبي جيمس رودريغيز، دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.

وعاد الكولومبي، للعب مجددًا مع ريال مدريد بعد غياب أكثر من عامين، وشارك في مباراة بلد الوليد قبل أن يترك الملعب في الشوط الثاني، وأكد زيدان أن تغييره جاء نتيجة لشعوره ببعض الألم.

وبحسب صحيفة ”أس“ فإن النجم الكولومبي سيغيب عن مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني، كما سيغيب عن مباراتي منتخب بلاده كولومبيا أمام البرازيل، وفنزويلا يومي 7 و11 سبتمبر.

وتضم عيادة ريال مدريد عدة لاعبين، وهم البلجيكي إيدين هازارد، والإسباني إبراهيم دياز، والبرازيلي رودريغو (إصابات عضلية)، وعاد الصربي لوكا يوفيتش بينما لازال الفرنسي فيرلاند ميندي غائبًا بسبب الإصابة، وسيغيب ماركو أسينسيو لفترة أطول نتيجة إصابته بقطع في الرباط الصليبي وإجرائه لعملية جراحية.

وعاد رودريغيز، البالغ من العمر 28 عامًا، للعب مع ريال مدريد لأول مرة بعد 833 يومًا، في جميع المسابقات، وتعد مواجهة إشبيلية، يوم 14 مايو2017، آخر مباراة خاضها رودريغيز بقميص ريال مدريد، قبل إعارته لبايرن ميونخ.

وأراد رودريغيز الانتقال إلى نابولي، والعمل مجددًا تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، لكن النادي الإيطالي أراد التعاقد معه بنظام الإعارة، وهو ما رفضه ريال مدريد، كما ارتبط اللاعب الكولومبي بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد.

وأكدت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أمس الأحد، أن النجم الكولومبي جيمس رودريغيز سيبقى في ريال مدريد، بعدما شارك أساسيًا في مباراة الفريق الملكي مع بلد الوليد، السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وبحسب الصحيفة، فإن المعاملة التي تلقاها رودريغيز من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إلى جانب دعم النادي وجماهير سانتياغو برنابيو، دفع رودريغيز إلى التفكير في البقاء، بعد أن كان ينوي مغادرة ريال مدريد.