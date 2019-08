نادي برشلونة يعتذر لريال بيتيس بسبب صورة الخماسية

قدّم نادي برشلونة اعتذارًا رسميًا لنظيره ريال بيتيس، بسبب تغريدة نشرها الحساب الرسمي للبلوغرانا عقب مباراة الفريقين في إطار الجولة الثانية من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز برشلونة على بيتيس بنتيجة (5-2)، أمس الأحد، في مباراة شهدت مشاركة الظهير جونيور فيربو، المنضم هذا الصيف للبارسا قادمًا من ريال بيتيس.

ونشر حساب برشلونة الرسمي على موقع تويتر، تغريدة تحمل صورة فيربو يرفع فيها أصابع يده الخمسة في إشارة لنتيجة المباراة، مرفقة بتعليق ”جونيور يعرف“، مما آثار حالة من الغضب بين جماهير بيتيس.

. @FCBarcelona wish to sincerely apologise for any offence caused to Real Betis and their supporters regarding a tweet sent out on Sunday evening. No disrespect was intended, but we were wrong to publish it on a night that was very special for Junior.https://t.co/JyvRDw7cuQ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 26, 2019