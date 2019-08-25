رد فعل ميسي بعد هدف غريزمان‎ (شاهد)

أبدى الإسباني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة سعادته بعدما نجح الفرنسي أنطوان غريزمان في قلب تأخر فريقه أمام ريال بيتيس في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وأظهرت لقطات تليفزيونية فرحة ميسي وأطفاله، وبجواره لويس سواريز بعدما نجح غريزمنا في إحراز هدف التقدم لبرشلونة في مرمى بيتيس.

GOAL | أولئك تحدثوا عن ميسي لا يريد غريزمان .. نترك لكم صور احتفال ميسي و أطفاله بأهداف غريزمان ???????????????? pic.twitter.com/da8GMaG3DE — FCB World (@FCBW_A7) August 25, 2019

وأحرز النجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدفين وصنع هدفًا آخر، ليقود فريقه برشلونة لتحويل تأخره 0-1 أمام ضيفه ريال بيتيس، إلى فوز ثمين ومستحق 5-2 في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، محققًا فوزه الأول في البطولة هذا الموسم.

وحصد برشلونة أول ثلاث نقاط له في مشواره بالبطولة هذا الموسم، بعدما تعرض لخسارة مباغتة 0-1 أمام مضيفه أتلتيك بلباو في المباراة الافتتاحية للمسابقة، فيما ظل بيتيس بلا رصيد من النقاط، عقب تلقيه هزيمته الثانية على التوالي، بعدما خسر 1-2 أمام ضيفه بلد الوليد في المرحلة الماضية.