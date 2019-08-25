فيتولو يمنح أتلتيكو مدريد فوزًا تاريخيًا وصعبًا على ليغانيس في الدوري الإسباني (فيديو)

اقتنص أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا بنتيجة 1/0 على مضيفه ليغانيس، على ملعبه بوتاركي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وسجل البديل فيكتور ماتشين ”فيتولو“ الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 71، مستغلًا تمريرة رائعة من الواعد البرتغالي جواو فيليكس، حيث سدد كرة أرضية اكتفى الحارس خوان سوريانو بمتابعتها وهي تتهادى داخل الشباك.

وهذا أول فوز لأتلتيكو مدريد على ملعب منافسه ليغانيس، بعد أن تعادلا في المباريات الثلاث الماضية على الملعب ذاته.

وشهدت المباراة 9 بطاقات صفراء، بواقع 5 للاعبي أتلتيكو مدريد، و4 للاعبي ليغانيس.

وحقق أتلتيكو مدريد فوزه الثاني في الدوري الإسباني، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، في الصدارة، مع إشبيلية، الذي يتقدم بفارق هدف واحد.

في حين تجرَّع ليغانيس مرارة الخسارة الثانية تواليًا بعد أن سقط 0/1 أمام أوساسونا في الجولة الماضية، ويقبع في ذيل الترتيب.

وتُختتم منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني بمباراة برشلونة مع ريال بيتيس.