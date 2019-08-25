صحيفة: مورينيو يترقب تعثر زيدان مع ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الأحد، بأن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، يترقب إقالة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من تدريب ريال مدريد للعودة إلى الفريق الملكي.

وأوضحت صحيفة ”سبورت“، أن مورينيو يراقب ريال مدريد، ويأمل في العودة إلى التدريب في ظل عدم استقرار الأوضاع بشكل تام في ريال مدريد.

وتعادل ريال مدريد 1/1 على ملعبه سانتياغو برنابيو مع بلد الوليد، كما يتردد أن زيدان مصر على التعاقد مع مواطنه بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، رغم رفض النادي الإنجليزي التفريط بلاعب خط الوسط.

وأضافت ”سبورت“: ”مورينيو تلقى عدة عروض، لكنه ينتظر ناديًا كبيرًا، وبالنسبة له لا يوجد أكبر من ريال مدريد حاليًا“.

وتابعت: ”اسم نيمار ارتبط بالانتقال لصفوف ريال مدريد، والبرازيلي قادر على دفع النادي للأمام وتحقيق أشياء أفضل، وإذا لم يأت وتأزم موقف زيدان مع الميرنجي، فإن مورينيو هو الرجل الذي تم اختياره لقيادة الفريق“.

ومورينيو، البالغ من العمر 56 عامًا، بلا نادٍ منذ انفصاله عن مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، وارتبط بالعودة لتدريب ريال مدريد بعد إقالة الأرجنتيني سانتياغو سولاري، في مارس الماضي، لكن وسائل إعلام إسبانية كشفت رفض أغلب لاعبي ريال مدريد التعاقد مع مورينيو، الذي قاد الفريق الملكي 3 مواسم.

وأحرز ريال مدريد مع مورينيو 3 ألقاب، هي: الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا، ووصل الفريق معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.