تأكد غياب ميسي عن تشكيلة مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، تشكيلة الفريق التي ستواجه ريال بيتيس، غدًا الأحد، في كامب نو، لكنها خلت من القائد والهداف التاريخي ليونيل ميسي الذي غاب عن تدريبات، اليوم السبت.

وتدرب ميسي (32 عامًا) مع زملائه منذ، الأربعاء الماضي في إطار تعافيه من إصابة في ربلة الساق تعرض لها عقب عودته من الإجازة الصيفية، لكنه بعث التفاؤل في صفوف الفريق الذي ضربته الإصابات عقب المباراة الأولى أمام أتليتك بيلباو بمشاركته في التدريبات الجماعية.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، إن ميسي لا يزال يتعافى من الإصابة ولذلك غاب عن التشكيلة التي ستخوض المباراة.

وسيعاني حامل لقب الليغا من أزمة هجومية حيث يغيب لويس سواريز وعثمان ديمبلي للإصابة خلال الخسارة أمام أتلتيك بيلباو في الجولة الأولى.