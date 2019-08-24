أهداف مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد.. 1-1 (فيديو)

سجل كريم بنزيما الهدف الأول لفريق ريال مدريد في شباك نظيره بلد الوليد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

الدوري الاسباني : ريال مدريد 1 × 0 بلد الوليد | هدف كريم بنزيما " ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/MkgjLNo0cq pic.twitter.com/2givDchrdC — بث مباشر للمباريات HD (@mnbrHd) August 24, 2019

وفي الدقيقة 89 سجل نافارو هدفًا قاتلًا ليتعادل لبلد الوليد.

الدوري الاسباني | ريال مدريد 1 × 1 بلد الوليد | هدف التعادل بلد الوليد " غورديولا " HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/OOlSUQ62vR — فــهــدوف (@ZAS01Q) August 24, 2019

وتشهد المواجهات التاريخية بين ريال مدريد وبلد الوليد نتائج ساحقة للميرنغي، على الرغم من تفوق بلد الوليد في 4 مباريات.

وتمكن نادي ريال مدريد من تحقيق أكبر فوز في تاريخ مواجهاته مع بلد الوليد في العام 2008، عندما تغلب عليه بنتيجة 7-0، ضمن إطار الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني.

وتغلب ريال مدريد على سيلتا فيغو بنتيجة 3 – 1 في المباراة التى جمعتهما على ملعب ”بالايدوس“، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر المسابقة، فيما تغلب بلد الوليد خارج ملعبه على ريال بيتيس بنتيجة 2 – 1.

ويمتلك ريال مدريد سجلًا رائعًا في المباريات الافتتاحية على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ في مسابقة الدوري، حيث لم يتذوق مرارة الهزيمة في مباراته الأولى بالمسابقة على ملعبه ووسط جماهيره في آخر 13 موسمًا.

وحقق ريال مدريد الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 3 لقاءات، حيث جاءت نتائج المباريات الـ13 كالتالي: خيتافي (2-0 و 4-2)، فالنسيا (2-2 و 1-1)، بيتيس (5-0 و2-1)، سيلتا (2-1)، قرطبة (2-0)، أوساسونا (1-0)، ديبورتيفو (3-2)، نومانسيا (4-3)، أتلتيكو (2-1) وفياريال (0-0).