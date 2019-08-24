فالفيردي يثير الشكوك بشأن مشاركة ميسي في مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس

شدد إيرنيستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة، على أنه لن يشرك نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة ريال بيتيس إن لم يكن جاهزًا 100%.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: ”مازال لدينا تدريب ولا يمكنني قول أي شيء“.

وأضاف: ”لا يمكننا المغامرة إن لم يكن جاهزًا بنسبة 100% لن يلعب اللقاء“.

ورفض المدرب الإسباني الحديث عن صفقة النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، مؤكدًا أنه لاعب لفريق آخر وما يقلقه هو لقاء ريال بيتيس.

كما تحدث عن الفرنسي أنطوان غريزمان، موضحًا: ”كل يوم هو أفضل، عليه أن يشارك في اللعب أكثر، في اللقاء الماضي لم يشارك كما كنا نرغب، علينا أن نعطيه مزيدًا من العمل، إن شارك في اللعب سيكون حاسمًا“.