التشكيلة الرسمية لمباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

كشف زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيلة فريقه لمواجهة بلد الوليد، اليوم السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الإسباني.

ودفع زيدان بالثلاثي: غاريث بيل، وإيسكو، وجيمس رودريغيز، من البداية، فيما ظل فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: مارسيلو – فاران – راموس – كارفاخال

الوسط: جيمس – كاسيميرو – كروس

الهجوم: إيسكو – كريم بنزيما – غاريث بيل

فيما جاءت تشكيلة بلد الوليد كالآتي:

جوردي لوبيز، محمد ساليسو، كيكو أوليفاس، خافيير مويانو، إيغناسيو مارتينيز، ميغيل ألفونسو، أوسكار بلانو، فيدي، بيدرو بورو، إنيس أونال، سيرجيو نافارو.