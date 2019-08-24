التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني (صورة)

يسعى ريال مدريد لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في بطولة الدوري الإسباني، عندما يستضيف منافسه بلد الوليد، اليوم السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وتغلب ريال مدريد 3/1 على مضيفه سيلتا فيغو في الجولة الأولى، في حين سقط برشلونة، حامل اللقب، 0/1 أمام أتلتيك بلباو، ما يعني أن فوز الفريق الملكي على بلد الوليد سيضع مزيدًا من الضغوط على برشلونة، الذي يلعب الأحد مع ريال بيتيس.

وتقام المباراة الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت حفيظ دراجي.

وتوقعت صحيفة ”ماركا“ أن يعتمد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على هذه التشكيلة أمام بلد الوليد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال، رافائيل فاران، سيرجيو راموس، مارسيلو.

الوسط: كاسيميرو، إيسكو، توني كروس.

الهجوم: كريم بنزيما، غاريث بيل، فينيسيوس جونيور.

وتوقعت صحيفة ”أس“ أن يلعب ريال مدريد بذات التشكيلة التي توقعتها ”ماركا“.

ويعود آخر فوز لبلد الوليد على ريال مدريد إلى نوفمبر 2008، عندما فاز 1/0، ومنذ ذلك الحين فاز ريال مدريد في 8 مباريات، وتعادلا مرة واحدة.

التشكيلة المتوقعة من ماركا |

ريال مدريد ???? بلد الوليد. pic.twitter.com/ZpaliCuhsB — RM4Arab شبـكة (@RM4Arab_Stats) August 24, 2019