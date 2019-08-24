مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد.. كيف غيّر زيدان موقفه من غاريث بيل وجيمس رودريغيز؟

سلطت صحيفة ”ماركا“ الضوء على أسباب تغيير الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، موقفه من الثنائي الويلزي غاريث بيل والكولومبي جيمس رودريغيز، بعد تصريحاته السابقة بشأنهما ومطالبة الإدارة بالتخلص منهما.

وأكدت الصحيفة أن العلاقة بين زيدان والثنائي أصبحت عادية خاصة مع غاريث بيل الذي كان نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف سببًا مباشرًا في سوء علاقتهما لكون الويلزي لم يصافح مدربه بعد النهائي.

واجتمع زيدان مع النجم الويلزي وقررا نسيان ما حدث، وكان واضحًا من إشراكه في اللقاء الأول أمام سيلتا فيغو وتقديم بيل مستوى جيدًا كنوع من تأكيد رغبته في تغيير الوضع وإظهار الجانب القيادي.

وأكدت الصحيفة أن الثنائي كان دائمًا محط تقدير لدى إدارة ريال مدريد لكنها احترمت قرار المدرب في البداية وجاءت فترة الإعداد السيئة والخسائر والمستوى السيئ لأغلب اللاعبين لتغير من المعطيات.

واجتمع فلورنتينو بيريز مع زيدان في الأسبوع الماضي وكان الحديث حول الثنائي بيل ورودريغيز ومشاكل سوق الانتقالات، وهو ما دفع الفرنسي لتغيير موقفه والتأكيد على كونهما مثل بقية اللاعبين في الفريق.

ولعب بيل رسميًا أمام سيلتا وقد يبدأ أيضًا أمام بلد الوليد بينما جلس جيمس رودريغيز بديلًا في اللقاء الأول ويملك فرصة للعب في اللقاء الثاني، بحسب قرار الفرنسي في ظل غياب لوكا مودريتش للإيقاف.

وفي انتظار نهاية فترة الانتقالات بعد 10 أيام سيكون اللاعبان متاحين أمام زيدان للمشاركة ويرغبان في تغيير وضعهما ليصبحا لاعبين مهمين للفريق.