الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

يستضيف نادي ريال مدريد منافسه بلد الوليد، اليوم السبت، لحساب الجولة الثانية من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وتقام المباراة الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت حفيظ دراجي.

ويعود آخر فوز لبلد الوليد على ريال مدريد إلى نوفمبر 2008، عندما فاز 1/0، ومنذ ذلك الحين فاز ريال مدريد في 8 مباريات، وتعادلا مرة.

ويفتقد ريال مدريد جهود لاعب وسطه، الكرواتي لوكا مودريتش، للإيقاف، بعد طرده في مباراة الفريق الملكي أمام سيلتا فيغو في الجولة الافتتاحية، والتي فاز فيها ريال مدريد 3/1.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن الظهير الأيسر لريال مدريد، الفرنسي فيرلاند ميندي شارك في المران الجماعي كاملًا، يوم الخميس، بعد أن تعافى من الإصابة التي لحقت به نهاية شهر يوليو الماضي، في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن.

وقال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قبل المباراة: ”أولًا وقبل أي شيء نحن متحمسون وسعداء بالعودة إلى ملعبنا، لا توجد مواجهات خادعة لأننا نعرف خصومنا جيدًا“.

وأضاف ”بلد الوليد بدأ الموسم بشكل جيد، وهو فريق شجاع، ويجب علينا أن نواصل التطور والتحسن“.

وعن موقف الحارس كيلور نافاس، علق ”لا أرى الفريق دونه، إنه لاعب مهم دائمًا، لا أفكر في احتمالية رحيله، وهو لم يخبرني برغبته في المغادرة. إنه هنا ويريد اللعب وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا“.

وتابع ”لدينا العديد من المباريات، لا أفكر في بديل نافاس لأنه سيكون هنا. رسالتي هي أنني أريد بقاء الحارس الكوستاريكي معنا“.