نيمار يحدد شروطه لمغادرة باريس سان جيرمان

ذكر برنامج “ Jugones “ الإسباني أن النجم البرازيلي نيمار وضع شرطًا للتوقيع لفريق جديد تقضي بعقد لمدة 5 مواسم وراتب سنوي يصل 35 مليون يورو.

ومازال النجم البرازيلي يثير الجدل حول مستقبله في ظل صراع في الكواليس بين قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة لضمه فيما يطلب باريس سان جيرمان مبلغًا كبيرًا للتخلي عنه.

وحسب البرنامج الإسباني فإن مشكلة راتب النجم البرازيلي لن تؤثر على غرف ملابس ريال مدريد الذين يعرفون أن نيمار نجم كبير وبإمكانه الحصول على أجر كبير.

وسيكون الفريقان على علم براتب النجم البرازيلي الذي سيكلفهم 175 مليون يورو في 5 مواسم صافية دون ضرائب وهو ما يتطلب مجهودًا ماليًا كبيرًا من الفريقين.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن برشلونة يستعد لتقديم عرض جديد فيما لا يزال ريال مدريد منتظرًا تطورات الصفقة كي يتدخل لحسمها.