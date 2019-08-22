معاقبة باريس سان جيرمان بسبب هتافات جماهيره ضد نيمار

قررت رابطة دوري المحترفين الفرنسي فرض غرامة مالية على إدارة نادي باريس سان جيرمان، بسبب الهتافات واللافتات التي رفعها عدد من جماهير النادي ضد النجم البرازيلي نيمار، في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي أمام نيم.

وبحسب صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، فقد قررت رابطة دوري المحترفين الفرنسي فرض غرامة مالية على باريس سان جيرمان قدرها 2000 يورو؛ بسبب اللافتات التي عُرضت على مدرجات حديقة الأمراء، حيث غاب نيمار عن المباراة الافتتاحية لحامل اللقب.

ورددت جماهير باريس سان جيرمان هتافات ضد نيمار، كما وُزعت منشورات ضد اللاعب البرازيلي تدعو النادي للتخلص منه، في ظل التقارير التي تتحدث عن رغبة اللاعب في العودة إلى برشلونة أو الانتقال إلى ريال مدريد.

وتركزت هذه المنشورات على وصفه بأنه ”اللاعب الأكثر وقاحة“ في تاريخ باريس سان جيرمان، بينما رصدت صحيفة ”لوباريزيان“ مقابلات مع بعض جماهير النادي الباريسي خارج الملعب؛ لتستطلع رأيهم بشأن اللاعب الذي تحول خلافه مع إدارة النادي لخلاف مع الجماهير.

وقالت رابطة دوري المحترفين الفرنسي إن العقوبة جاءت لاستخدام الألعاب النارية ونشر لافتة هجومية ضد نيمار.

وغاب نيمار عن مباراة باريس سان جيرمان أمام نيم في الجولة الأولى، كما غاب عن مواجهة رين في الجولة الثانية، ولم يشارك في أي دقيقة في المباريات الودية استعدادًا للموسم الجديد، وقد عبر عن رغبته في مغادرة باريس سان جيرمان، في ظل ارتباطه بالعودة إلى برشلونة، أو الانتقال إلى ريال مدريد.