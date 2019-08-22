بعد انتقال تاكيفوسا كوبو.. إعارة اللاعبين في ريال مدريد بين النجاح والفشل

لجأ نادي ريال مدريد الإسباني لنظام الإعارة لمنح الفرصة لعدد من لاعبيه الشباب لكسب الدقائق والتألق قبل العودة للفريق بدور أهم وكان آخر اللاعبين المعارين الياباني تاكيفوسا كوبو الذي انتقل لريال مايوركا.

وفي الصيف الحالي تخلى ريال مدريد عن 13 لاعبًا لفرق أخرى أغلبهم شباب في أفق انتظار نجاحهم وعودتهم للفريق مرة أخرى ويهدف لخلق نماذج ناجحة جديدة كحال لوكاس فاسكيز وداني كارفخال وماركو أسينسيو وماريانو دياز.

واهتمت صحيفة ”أس“ بسياسة نظام الإعارة في ريال مدريد في السنوات الأخيرة والتي خلفت بعض النجاحات وبعض الإخفاقات.

ويعتبر الرباعي ماركو أسينسيو وداني كارفخال ولوكاس فاسكيز وماريانو دياز نماذج ناجحة بعد عودتهم لريال مدريد مجددًا واللعب في الفريق الأول، وكان إسبانيول الفريق المثالي الذي نجح فيه لاعبان هما فاسكيز وأسينسيو بينما كانت تجربة كارفخال في ألمانيا وماريانو دياز في فرنسا.

وعرف ريال مدريد عدة نماذج فاشلة كحال البرتغالي فابيو كوينتراو والبرازيلي لوكاس سيلفا والفرنسي ثيو هيرنانديز وآخرهم الحارس الأوكراني أندري لونين الذي لم يشارك كثيرًا الموسم الماضي مع ليغانيس واضطر الفريق لإعارته مرة أخرى لبلد الوليد.

وما زال النرويجي مارتن أوديغارد ينتظر فرصة العودة بعد خروجه معارًا مرتين في هولندا كانت الأولى فاشلة رفقة هيرينفين والثانية ناجحة رفقة فيتيس أرنهيم ليعار هذا الصيف لريال سوسيداد.

وتخلى ريال مدريد عن بند الخوف في عقود لاعبيه المعارين وهو ما يفتح الباب لمشاركة الياباني كوبو ضد فريقه الأصلي هذا الموسم في الليغا.