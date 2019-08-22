باريس سان جيرمان: نيمار قد يبقى معنا 3 مواسم جديدة

نفى مصدر مسؤول في باريس سان جيرمان، تعرض النادي الفرنسي لأي ضغوط، لبيع نجمه البرازيلي نيمار، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، في ظل التقارير التي تربط اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين.

ونقلت صحيفة ”ليكيب“ عن مصدر داخل باريس سان جيرمان قوله إن نيمار من الممكن أن يبقى في حديقة الأمراء، حتى نهاية عقده الذي ينتهي بعد 3 مواسم.

وذكرت ”ليكيب“ أن باريس سان جيرمان رفض، أمس الأربعاء، عرضًا من ريال مدريد للتعاقد مع نيمار، ويشمل العرض الثلاثي: كيلور نافاس، وغاريث بيل، وجيميس رودريغيز، بالإضافة إلى 100 مليون يورو، كما أن برشلونة مهتم بإعادة اللاعب إلى جانب اهتمام من يوفنتوس الإيطالي.

وأضاف المصدر:“باريس سان جيرمان لا يمكن أن يخسر أبدًا، وإذا غادر نيمار، سيغادر بشروط ترضي النادي، وإذا استمر فهو لاعب ذو جودة هائلة“.

في سياق متصل، ذكر برنامج ”التشيرنغيتو“ الإسباني الشهير أن ريال مدريد لم ولن يرسل أي مسؤول إلى باريس سان جيرمان في الفترة الحالية، للتفاوض بشأن صفقة نيمار، وذلك نقلًا عن مصدر من إدارة ريال مدريد.

وكانت صحيفة ”ماركا“ قد أوضحت أن ريال مدريد أرسل وفدًا إلى باريس؛ للاجتماع مع مسؤولي سان جيرمان، بشأن ضم نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا.

وأضاف البرنامج أن إدارة باريس سان جيرمان لا يريد بيع نيمار إلى برشلونة، حيث تفضل إدارة النادي الفرنسي بيع اللاعب إلى ريال مدريد، رغم سعي إدارة برشلونة القوي لإعادة اللاعب البرازيلي.

وغادر نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، برشلونة إلى باريس سان جيرمان، صيف العام 2017، بصفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو، لكن اللاعب يريد مغادرة النادي الفرنسي، وتوترت علاقته مع إدارة باريس سان جيرمان، ولم يشارك في أي مباراة ودية استعدادًا للموسم الحالي، وغاب كذلك عن أول مباراتين في الدوري الفرنسي.

ووجهت جماهير باريس سان جيرمان انتقادات شديدة اللهجة للاعب البرازيلي، وطالبت إدارة النادي ببيع اللاعب.