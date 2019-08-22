موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس وريال مدريد مع بلد الوليد في الدوري الإسباني

سيكون أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة الجديد تحت الضغط لترك بصمة على أرضه أمام ريال بيتيس، يوم الأحد، في ظل معاناة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم من أزمة إصابات في الخط الأمامي ورغبته في تعويض خسارته المفاجئة أمام أتلتيك بلباو.

وخسر برشلونة 0/1 في الجولة الافتتاحية لأول مرة في 11 عامًا، وتعرض لضربة في خط الهجوم بعد إصابة لويس سواريز والجناح عثمان ديمبلي وغيابهما لشهر على الأقل؛ بسبب مشكلات عضلية.

وغاب ليونيل ميسي أمام أتلتيك بلباو؛ بسبب إصابة في الساق، ورغم عودة الهداف التاريخي لبرشلونة إلى المران فإنه قد لا يشارك في التشكيلة الأساسية أمام ريال بيتيس؛ بعدما غاب عن أغلب فترات الاستعداد للموسم.

ومع هذه الإصابات سينصب التركيز على غريزمان في ظهوره الأول في كامب نو منذ انتقاله من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو (133 مليون دولار)، في ظل حاجة برشلونة إلى الانتصار.

وحظي غريزمان باستقبال عدائي في مباراته الأخيرة في ملعب برشلونة؛ بعدما رفض الانتقال إلى الفريق العام الماضي وقرر البقاء مع أتلتيكو مدريد، وسيكون في حاجة إلى ترك بصمة إيجابية سريعة لنيل رضا المشجعين.

ولم يكن مهاجم فرنسا مؤثرًا أمام أتلتيك بلباو ولم يترك بصمة في مركز الجناح، بينما لم تصل إليه الكرة كثيرًا عند اللعب في مركز المهاجم بعد إصابة وخروج سواريز.

وعادة ما يظهر غريزمان بشكل أفضل عندما يلعب خلف رأس حربة قوي مثل أوليفييه جيرو في فرنسا أو دييغو كوستا في أتلتيكو مدريد، لكن من المنتظر أن يقود الهجوم أمام ريال بيتيس، مع توقعات بمشاركة رافينيا وسيرجي روبرتو على الجانبين، إذا جلس ميسي كبديل.

وحث إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة لاعبه غريزمان على المشاركة بقوة أكبر.

وقال مدرب برشلونة: ”عليه أن يشترك بصورة أكبر في اللعب، وأن يكون مستعدًا باستمرار للمشاركة“.

وأضاف: ”من الجيد وجوده بالقرب من منطقة الجزاء؛ بسبب تحركاته، لكن هذا من الممكن حدوثه فقط إذا سيطرنا بشكل تام على المباريات“.

وسيلعب ريال مدريد أول مباراة على أرضه في الدوري هذا الموسم، يوم السبت، حيث يستضيف بلد الوليد بعدما تلقى دفعة ثقة بالانتصار 3/1 في ضيافة سيلتا فيغو، بينما سيفتقد لوكا مودريتش بسبب الإيقاف.

وسيحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على ليغانيس، يوم الأحد، وسيبحث عن فوز جديد بعد الانتصار 1/0 على خيتافي.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس

تقام مباراة برشلونة وريال بيتيس، يوم الأحد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

تقام مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، يوم السبت، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.