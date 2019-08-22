تطور مهم: ريال مدريد يرسل وفدًا إلى باريس للتفاوض حول نيمار

قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن نادي ريال مدريد أرسل وفدًا إلى باريس للتفاوض مع مسؤولي باريس سان جيرمان حول التعاقد مع اللاعب نيمار.

وبحسب صحيفة ماركا فإن مسؤولين من ريال مدريد شُوهدوا في باريس من أجل الصفقة.

ويشعر لاعبو ريال مدريد بالتفاؤل بسبب رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع كيلور نافاس حارس الفريق، حيث يمكن إدخال اللاعب ضمن الصفقة.

وذكرت صحيفة “ ليكيب“ في عددها الصادر، اليوم الخميس، أن باريس سان جيرمان رفض عرضًا من ريال مدريد لضم نجمه نيمار يقضي بحصوله على 100 مليون يورو و3 لاعبين، هم: الويلزي غاريث بيل، والكولومبي جيمس رودريغيز، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وبحسب الصحيفة، فإن الفريق الفرنسي رفض عروضًا أيضًا من برشلونة ويوفنتوس لكونه يرغب في الحصول على أكثر خاصة في الشق المالي.

وما زال الفريق الفرنسي يعرقل خروج نجمه البرازيلي بأي ثمن مصرًا على الحصول على مبلغ مالي كبير يعوض من خلاله ما صرفه من أجل جلبه ويمنحه فرصة شراء بديل.

وذكرت صحيفة سبورت أن الفرنسي الفرنسي استفسر من ريال مدريد حول وضعية المهاجم الصربي الجديد لوكا يوفيتش في ظل وجود أخبار عن رغبة الفريق الإسباني في إعارته.

وبحسب الصحيفة، فإن الفريق الفرنسي يرغب في اختيار اللاعبين المرشحين للدخول في صفقة نجمه البرازيلي، ويفضل من ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش والصربي لوكا يوفيتش.

ورفض باريس عرضًا من برشلونة لاستعارة نيمار أو شرائه بمبلغ مالي بالإضافة للاعبين.