ليكيب: باريس سان جيرمان رفض 100 مليون يورو و3 لاعبين من ريال مدريد لضم نيمار

ذكرت صحيفة “ ليكيب “ في عددها الصادر يوم الخميس، أن باريس سان جيرمان رفض عرضًا من ريال مدريد لضم نجمه نيمار يقضي بحصوله على 100 مليون يورو و3 لاعبين هم: الويلزي غاريث بيل، والكولومبي جيمس رودريغيز، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وحسب الصحيفة فالفريق الفرنسي رفض عروضًا أيضًا من برشلونة ويوفنتوس لكونه يرغب في الحصول على عرض أكبر، خصوصًا في الشق المالي.

ولازال الفريق الفرنسي يعرقل خروج نجمه البرازيلي بأي ثمن مصرًّا على الحصول على مبلغ مالي كبير يعوض من خلاله ما صرفه من أجل جلبه، ويمنحه فرصة شراء بديل.

وذكرت صحيفة سبورت، أن الفرنسي الفرنسي استفسر من ريال مدريد حول وضعية المهاجم الصربي الجديد لوكا يوفيتش في ظل وجود أخبار عن رغبة الفريق الإسباني في إعارته.

وحسب الصحيفة فالفريق الفرنسي يرغب في اختيار اللاعبين المرشحين للدخول في صفقة نجمه البرازيلي ويفضل من ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش والصربي لوكا يوفيتش.