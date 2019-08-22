لاعب ريال مدريد يطلب الرحيل

ذكرت صحيفة ”ماركا“ أن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس يرغب في مغادرة ريال مدريد بعدما تأكد من كونه سيظل بديلًا للبلجيكي ثيبو كورتوا في حراسة المرمى.

وكان الحارس الفائز بـ 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا يأمل في تغيير رأي الفرنسي زين الدين زيدان لكنه فشل في ذلك ويعتقد أن الوقت حان لتغيير الأجواء.

وتعرف إدارة ريال مدريد قرار الحارس الكوستاريكي رغم كونها كانت تأمل في بقائه ليشكل ثنائيًا جيدًا في حراسة مرمى الفريق رفقة الدولي البلجيكي وستبحث عن حارس بديل لكون الشاب أندري لونين غادر معارًا نحو بلد الوليد وسيكون الحارس الثاني للفريق لكن في موسم 2020-2021.

ويبحث ريال مدريد عن حارس يملك خبرة ولمدة موسم واحد ليعوض رحيل الكوستاريكي في الأيام القليلة القادمة وقبل إغلاق سوق الانتقالات في أوروبا.

وكان كيلور نافاس محط اهتمام باريس سان جيرمان لكن عودة البرازيلي ليوناردو لمنصب المدير الرياضي أبعدت الكوستاركي لكون البرازيلي يفضل التعاقد مع الإيطالي دونادوما.

ويطلب ميلان 50 مليون يورو للتخلي عن حارسه، وهو ما قد يعيد باريس سان جيرمان للاهتمام بكيلور نافاس الذي لن يكلف سوى 20 مليون يورو.