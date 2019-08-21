وجوه مهمة في صفقة نيمار

بات نيمار حديث الساعة قبل أيام قليلة على انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا ومن المقرر أن يرحل عن باريس سان جيرمان في ظل تداخل العديد من الشخصيات والأطراف في الصفقة في ظل تفاوض برشلونة وريال مدريد مع النادي الباريسي للحصول على خدماته.

ولكن هناك الكثير من التعقيدات التي تنطوي على الصفقة بما في ذلك إمكانية تبادل لاعبين ومبلغ مالي مقابل نيمار كما تدخل في الصفقة رؤساء أندية ومديرون ولاعبون كذلك.

ورصدت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أكثر من 20 شخصًا يتداخلون في هذه الصفقة وهم كالتالي:

باريس سان جيرمان

أمير قطر..

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هو أمير دولة قطر ورئيس شركة قطر للاستثمارات الرياضية المالكة لباريس سان جيرمان. يحرص على الاطلاع على كل شيء يخص الرياضة التي يستخدمها لإظهار صورة قطر الحديثة. ولا شك أنه سيكون الشخص الذي يعطي الضوء الأخضر على أي صفقة.

ناصر الخليفي..

الذراع الأيمن للشيخ تميم، وسيكون الشخص الذي يتفاوض مع برشلونة رغم سوء العلاقة بين الناديين من الناحية الرياضية خاصة بعد الخسارة المذلة للنادي الباريسي 6-1 في دوري أبطال أوروبا فضلًا عن المشاكل العالقة بين الناديين بسبب تفاوض برشلونة مع ماركو فيراتي وأدريان رابيو.

ليوناردو..

لم يحظ بمقابلة مواطنه نيمار منذ توليه مسؤولية إدارة الكرة في النادي لكنه نجح في إعادة النظام لغرفة خلع الملابس وكان وراء انتقال ماكسويل من برشلونة في عام 2012 ، لكنه يركز بشكل أساسي على التعاقدات وليس بيع اللاعبين لذلك فدوره ثانوي في صفقة نيمار.

توماس توخيل..

لن يكون له علاقة كبيرة بالعملية، رغم أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع المهاجم البرازيلي. إنه أكثر انتقادًا لكيليان مبابي حتى في الأماكن العامة، على الرغم من الأحداث التي وقعت مع نيمار لكنه سيقبل قرار النادي بالتركيز على المهاجم الفرنسي في المستقبل.

والد نيمار..

الرجل الأكثر مسؤولية الذي يشارك في عملية انتقال نيمار، لا أحد يحب التعامل مع والد نيمار عندما يتعلق الأمر بالمفاوضات. لقد غازل أكبر الأندية في أوروبا من أجل رحيل ابنه في الصيف عن سان جيرمان. لا يثق به كثيرون، بما في ذلك برشلونة وريال مدريد. لكنه يحاول بذل قصارى جهده للحصول على الأفضل لابنه وسيحاول تحقيق ما يريده نيمار الابن وهو والعودة إلى كامب نو

بيني زهافي..

الرجل الذي يحظى بثقة والد نيمار لقد لعب دورًا رئيسيًا منذ أن جاء تشيلسي يبحث عن نيمار عندما كان شابًا في سانتوس. لم يتدخل عندما انضم نيمار إلى برشلونة في النهاية ، لذلك ستكون هذه المفاوضات الأولى له.

كيليان مبابي..

أحد أسباب رغبة نيمار في الرحيل عن سان جيرمان. لقد كان دائمًا على علاقة وثيقة بالمهاجم البرازيلي ولكنه يريد أن يكون الرجل الرئيسي في النادي.

فاغنر ريبيرو..

وكيل أعمال آخر يثق به نيمار ووالده. كان جزءًا من انتقال المهاجم إلى باريس سان جيرمان في عام 2017.

ريال مدريد

فلورنتينو بيريز..

إنه يراقب الوضع عن كثب. نيمار حلم قديم بالنسبة له ويأمل في التعاقد معه ، لكنه سيبحث الإيجابيات والسلبيات قبل اتخاذ قرار نهائي.

زين الدين زيدان..

تم إبلاغ المدير الفني لريال مدريد بفرصة توقيع نيمار وأعطى الضوء الأخضر للإدارة. لكن بول بوغبا لا يزال هدفه الرئيسي.

خوسيه أنخيل سانشيز..

الرجل المسؤول عن التواصل مع الأندية الأخرى. في حال تحرك ريال مدريد نحو نيمار بجدية سيتواصل مع سان جيرمان.

جوني كالافات..

رئيس التعاقدات الدولية في النادي الملكي والمسؤول عن وصول مواطني نيمار فينيسيوس جونيور ورودريغو.

كيلور نافاس..

كان حارس المرمى على وشك التوقيع لباريس سان جيرمان في بداية الصيف ويمكن أن يشارك في صفقة لنيمار. ومع ذلك ، فإن رحيله الآن يعني أن على ريال مدريد إيجاد البديل.

جيمس رودريغيز..

أحد أهم العناصر في ريال مدريد في حال تبادل اللاعبين ضمن الصفقة. إنه معروض للبيع وقيمته السوقية عالية ولا يحتاج زيدان إليه على أي حال.

فينيسيوس جونيور..

باريس سان جيرمان حريص على ضمه كجزء من الصفقة ، لكن ريال مدريد لا يريد إشراكه في المفاوضات.

إيسكو..

لاعب آخر مهتم به ريال مدريد لكن على عكس فينيسيوس فإن ريال مدريد لا يمانع في رحيله كجزء من الصفقة. ومع ذلك ، يريد الإسباني البقاء في مدريد.

برشلونة

جوسيب ماريا بارتوميو..

مع كل يوم يمر ، أصبح أكثر اقتناعًا بخيار إعادة نيمار. سامح المهاجم البرازيلي على رحيله عن النادي قبل عامين دون علم النادي ورغبته. صرح علانية بأن عثمان ديمبلي هو أفضل لاعب لكنه أدرك أيضًا أن نيمار يريد الرحيل عن سان جيرمان رغم أن باريس سان جيرمان لن يسمح له بذلك. إنه يرى الآن إمكانية عودة نيمار لإعادة تكوين خط هجوم الفريق لذلك حرص على ذلك دون أن تؤثر الأزمة المستمرة وراء الكواليس بين الطرفين (برشلونة ونيمار) على هذه العملية.

إريك أبيدال..

بمجرد توليه منصبه سافر إلى فرنسا للتفاوض مع رابيو في إحدى مهامه الرئيسة في عامه الأول.

أندري كوري..

حلقة الوصل الخاصة ببرشلونة في البرازيل ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى صلاته بشركة نايكي وساندرو روسل. كان حلقة وصل رئيسية مع نيمار طوال فترة وجوده في برشلونة ومنذ مغادرته.

إرنستو فالفيردي..

كان المدرب دائمًا معجبًا بنيمار ، على الرغم من قراره بالمغادرة فور وصوله إلى كامب نو. لقد دافع عن نيمار قبل مغادرته وسيواجه تحديًا كبيرًا في حال انضمام المهاجم البرازيلي للفريق الكتالوني لكنه من نوعية التحديات الممتعة لأن حينها سيملك الفريق أربعة مهاجمين سيستمتع بأربعة مهاجمين على مستوى عالمي.

فيليب كوتينيو..

كان أحد المفاتيح الرئيسية في صفقة عودة نيمار لبرشلونة بوجوده ضمن صفقة انتقالية يصبح خلالها لاعبًا في باريس سان جيرمان لكنه فضل اللعب لبايرن ميونخ.

إيفان راكيتيتش..

لاعب الوسط الكرواتي لا يريد مغادرة كامب نو رغم تلقي عدة عروض من أندية أخرى. لقد رفض باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

نيلسون سيميدو..

لا يريد مغادرة برشلونة وفالفيردي يريد الاحتفاظ به لأنه الظهير الأيمن الأساسي للفريق.

عثمان ديمبلي..

الجناح الفرنسي لا يريد مغادرة برشلونة أيضًا ، لكن بلاوغرانا لا يمانع في رحيله ويبدو أن إصابته استبعدت أي انتقال له هذا الصيف.