نيمار يصدم ريال مدريد

قالت صحيفة كادينا سير الإسبانية إن نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان أبلغ إدارة ناديه أنه لن يقبل سوى عرض نادي برشلونة، في ظل رغبة الغريمين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة في التعاقد معه.

ويمثل رأي نيمار صدمة كبيرة لنادي ريال مدريد الذي دخل بقوة في الصفقة مؤخرًا.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية نشرت اليوم الأربعاء، فإن ريال مدريد يراهن على صعوبة وضع برشلونة المالي من أجل حسم الصفقة.

وبحسب مصادر كادينا سير، فإن برشلونة يؤمن بضرورة عودة نيمار ومستعد لبذل جهد اقتصادي من أجل إتمام الصفقة التي يراها مستقبلًا للنادي.

وبات نيمار جاهزًا بدنيًا من أجل لعب مباراة فريقه ضد تولوز في الدوري الفرنسي يوم السبت المقبل، غير أن موقف مشاركة اللاعب بات معلقًا بسبب رغبته في الرحيل عن النادي.

ولم يصدر تعليق رسمي من ريال مدريد حول صفقة نيمار، غير أن صحفًا مقربة من النادي أكدت رغبته الجادة في ضمه.