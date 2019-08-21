أنباء سارة لفالفيردي قبل مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس

تلقى إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أنباء سارة قبل مواجهة ريال بيتيس يوم الأحد المقبل في الليغا، بعودة القائد والهداف التاريخي ليونيل ميسي للتدريبات الجماعية.

وكثف ميسي البالغ عمره 32 عامًا من تدريباته العلاجية صباح الأربعاء، ليشارك في التدريبات المسائية في اليوم ذاته حيث تدرب بالكرة بالفعل مع زملائه.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية أن ميسي انضم للتدريبات الجماعية لحامل لقب الليغا في المساء، ما دفع النادي وفالفيردي للتفاؤل بشأن مشاركته أمام ريال بيتيس يوم الأحد في كامب نو في الجولة الثانية لليغا.

وفي حال استمرار ميسي في التدريبات الجماعية دون الشعور بأي ألم خاصة خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين، سيكون ضمن تشكيلة الفريق أمام بيتيس سواء بدأ من البداية أو شارك خلال المباراة.

وتعرض القائد ميسي هداف برشلونة التاريخي لإصابة في ربلة الساق خلال مران الفريق قبل جولته القصيرة في الولايات المتحدة الشهر الحالي، ومن وقتها لم يعد بشكل كامل إلى التدريبات وغاب عن الخسارة بهدف نظيف أمام أتلتيك بيلباو يوم الجمعة الماضي في افتتاح الليغا.

ويعاني خط هجوم برشلونة من أزمة بعد إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبلي خلال الخسارة أمام بيلباو، ليصبح الجاهز الوحيد هو الفرنسي أنطوان غريزمان.