مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس.. ”البلوغرانا“ يستعيد قوته جزئيًا وميسي لا يزال بعيدًا

استعاد نادي برشلونة نيلسون سيميدو، الذي شارك في التدريب الجماعي مع الفريق، يوم الأربعاء، بعد غياب لمدة يومين استعدادًا لمواجهة ريال بيتيس، التي يصارع القائد ليونيل ميسي من أجل اللحاق بها.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن ميسي يظل بعيدًا عن التدريبت الجماعية، حيث يتطلع لتحسين لياقته البدنية، ومع ذلك، كانت هناك أخبار سارة، حيث انضم سيميدو إلى زملائه في الفريق بعد قضاء يومين بعيدًا عنهم.

وبات الظهير الأيمن لائقًا تمامًا ومستعدًا لخوض المباريات والتدريبات تحت قيادة المدير الفني إرنستو فالفيردي.

Leo Messi is almost back ???? Check out the next phase of his recovery ⚽️ pic.twitter.com/BEyujAtqGU

— OTRO (@OTRO) August 21, 2019