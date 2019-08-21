تقرير: ريال مدريد يفاوض نجم إسبانيول بعد فشل صفقة بوغبا

كشفت تقارير صحفية عن وجود بديل جديد لصفقة الفرنسي بول بوغبا، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في نادي ريال مدريد الإسباني، بعد تعثر مفاوضات ضمه إلى الملكي في سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي.

ورفض مسؤولو مانشستر يونايتد جميع العروض المقدمة من ريال مدريد لبيع بوغبا، ومن المتوقع أن يستمر اللاعب رفقة المانيو حتى يناير المقبل على أقل تقدير، كون النادي الإنجليزي لن يجد بديلاً له الآن في ظل إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا، على العكس من إسبانيا وإيطاليا ودول أخرى لا يزال باب الانتقالات مفتوحًا فيها إلى يوم 2 سبتمبر المقبل.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن مسؤولي ريال مدريد وضعوا اللاعب الإسباني الشاب مارك روكا، نجم وسط نادي إسبانيول، على قائمة المرشحين وبقوة للانضمام إلى الميرينغي قبل إغلاق الميركاتو.

وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يحظى بإعجاب مسؤولي ريال مدريد والفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق، خاصة أن روكا يتميز بأداء الأدوار الدفاعية بشكل يفوق اللاعبين الآخرين المرشحين للريال، وهما فان دي بيك، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، وكريستيان إريكسين، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن طريقة أداء روكا تشبه كثيرًا سيرجي بوسكيتس، نجم وسط برشلونة، كما أنه تألق رفقة منتخب إسبانيا للشباب الذي توّج ببطولة أوروبا مؤخرًا.

وتابعت: ”اللاعب متاح حاليًا بثمن مناسب للغاية في حدود 40 مليون يورو، ويمكن لريال مدريد أن يحسم الصفقة في ظل العلاقات المتميزة بينه وبين نادي إسبانيول الذي لن يقف عقبة أمام رحيل اللاعب بمقابل مادي جيد“.