تقارير: نادي برشلونة قرر معاقبة عثمان ديمبلي

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني، قرر معاقبة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي.

وأعلن حامل لقب الليغا، يوم الاثنين، أن مهاجمه الفرنسي سيبتعد لفترة تبلغ نحو خمسة أسابيع؛ بسبب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية خلال الهزيمة أمام أتلتيك بلباو في افتتاح المسابقة.

وأضاف النادي على موقعه على الإنترنت: ”كشف فحص طبي أجراه عثمان ديمبلي عن إصابته بشد في العضلات الخلفية للفخذ الأيسر، وسيبتعد اللاعب الفرنسي لنحو خمسة أسابيع نتيجة لذلك“.

???? عثمان ديمبلي يتلمس مكان اصابته بعد نهاية مباراة برشلونة-بيلباو pic.twitter.com/OdN5yg3gWM — FCBW Media ???? (@Media_MX2) August 20, 2019

وكان الطاقم الطبي للبارسا حدد موعدًا، صباح يوم السبت الماضي، ليخضع ديمبلي للفحص، لكنهم فوجئوا بعدم حضوره وسافر دون إذن من النادي، ثم تواجد أمس الاثنين.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة ”كادينا سير“ الإسبانية، سيفرض برشلونة غرامة مالية قاسية على ديمبلي.

وتؤكد البيئة المحيطة باللاعب أن برشلونة لم يخبر ديمبلي بالفحص الطبي بصورة رسمية.

وأتم التقرير موضحًا، أن ما يثير غضب البارسا هو أن ديمبلي أخفى إصابته للمغادرة في عطلة نهاية الأسبوع، لذلك ستكون هناك عقوبة اقتصادية للمهاجم.