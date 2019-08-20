صحيفة: باريس سان جيرمان يرفض إعارة نيمار ويتمسك بعرض مالي كبير

ذكرت صحيفة ”le parisien“ الفرنسية، أن باريس سان جيرمان يرفض التخلي عن نجمه البرازيلي نيمار داسيلفا على سبيل الإعارة ويصر على تلقي عرض مالي كبير لبيعه.

وحسب الصحيفة، فالفريق الفرنسي يرغب في الحصول على أموال لتمويل صفقة بديل النجم البرازيلي ويبقى الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، المرشح الأول لدى إدارة الفريق.

ويرفض الفريق أيضًا دفع برشلونة لمبلغ مالي مقابل الإعارة لكونه لن يكون كافيًا لدخول الفريق سوق الانتقالات.

وذكرت تقارير إعلامية أن برشلونة قدّم عرضًا رسميًا لباريس سان جيرمان لضم نيمار على سبيل الإعارة مع بند يسمح بشراء عقده في الصيف المقبل.

وأصبحت قضية نيمار مهمة لقطر، مالكة النادي الباريسي، والذين يعتبرون أن التخلي عنه يقتضي استرجاع جزء كبير مما صرفوه من أجل ضمه، حيث دفعوا 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، بالإضافة لدعمهم لمؤسسته الخيرية وعقود إعلانية كبيرة في قطر.

فيما ذكرت إذاعة “ RAC1″، أن برشلونة جهز بالفعل الحملة الإعلامية بحال وقع مع نيمار، وهو عبارة عن فيديو مخصص لعودته وخط جاهز من نايكي لقمصان ومستلزمات رياضية متعلقة باللاعب البرازيلي.

وأضافت: ”من 8 أغسطس جهز برشلونة فيديو مدته دقيقة و20 ثانية لنيمار بقميص برشلونة من أجل الحمله الإعلامية وسيتم نشره حين التوقيع مع اللاعب بشكل نهائي“.