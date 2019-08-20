لوكا يوفيتش يرد على تقارير اقتراب رحيله عن ريال مدريد

حسم الصربي لوكا يوفيتش، لاعب ريال مدريد الجديد، مستقبله مع ”الميرنغي“ هذا الموسم، وسط شائعات عن رحيله على سبيل الإعارة.

وخرجت تقارير صربية، تفيد بأن يوفيتش سيرحل عن ريال مدريد هذا الصيف، على سبيل الإعارة، في ظل عدم اقتناع زيدان بمستواه.

لكن المهاجم الصربي يصر على أن مدربه الجديد زين الدين زيدان واثق تمامًا من قدراته، بعد طلب ضمه من آينتراخت فرانكفورت.

وقال يوفيتش خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية:“مثل هذه التقارير تجعلني أضحك، لأن الإعلام سينخرط دائمًا في مثل هذه القصص“.

وأضاف:“لقد اعتدت على جميع أنواع الشائعات منذ بداية مسيرتي المهنية، وأتقبل تواجد مثل هذه الشائعات دائمًا، والوقت سيحدد أيًا منها هو الصحيح“.

وأكد:“زيدان يؤمن بي، ورأيه لم يتغير خلال فترة ما قبل الموسم، وأتعلم منه يومًا بعد يوم، ومرتاح للغاية لأنه كلاعب ومدرب من الأفضل في عالم كرة القدم“.

وأكد:“مستعد لبذل قصارى جهدي وتقديم كل ما بوسعي“.

وأردف:“لا أتوقع اللعب على الفور، لكنني سأحقق أهدافي من خلال الاستماتة في التدريبات“.

وشدد:“طموح ريال مدريد هو الفوز بالألقاب، والتي تقترب عندما نظهر قوتنا الحقيقية وما يمكننا القيام به“.

وامتدح يوفيتش زميله كريم بنزيما، والبيئة العامة في غرفة الملابس في ريال مدريد، قائلًا:“بنزيما مهاجم شيق للغاية، ولديه خبرة أكثر مني وأحاول أن أتعلم منه“.

وأكمل:“أحد أفضل الأشياء في كرة القدم، هي عندما يمكنك اللعب بجانب الكبار عندما تكون صغيرًا وتتعلم منهم“.

وأتم:“لقد استقبلني جميع اللاعبين بشكل جيد، وغالبًا ما نضحك في غرفة الملابس“.