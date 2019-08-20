فضيحة ابتزاز جديدة تطال كريم بنزيما نجم ريال مدريد

مثل كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، أمام القاضي ديمتري دوريو الشهر الماضي للإدلاء بشهادته في محاولة ابتزاز مزعومة لصديق سابق مقرب هو ليو دي سوزا.

وذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن الواقعة تعود إلى السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أمام مدخل إحدى الحانات في باريس، حيث وقع في هذه الليلة اتصال بين بنزيما وصديقه ليو دي سوزا، ”مستشار تسويق“ وكان من المفترض لقائهما لمناقشة نزاع حول 50 ألف يورو

ويعتقد مهاجم منتخب فرنسا السابق المحروم من الدفاع عن قميص الديوك الفرنسية بسبب قضية مشابهة أن دي سوزا يجب أن يدفع له هذا المبلغ مقابل قرض حصل عليه في يونيو/حزيران 2018 للمساهمة في مجمع فندقي في مصر.

لكن بنزيما لم يحضر نظرًا لحدوث شجار بين دي سوزا وأحد أصدقاء بنزيما بحضور مساعده، ليقرر عدم حضور اللقاء، ويقرر دي سوزا بعدها تقديم شكوى ضد مهاجم ريال مدريد وبدأت التحقيقات القضائية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، اتُهم صديق بنزيما بـ“محاولة الابتزاز“ ومساعدته ”بالتواطؤ في محاولة الابتزاز“، كلاهما ينفي الاتهامات.

بيان بنزيما

وفي بيانه الصادر في يوليو/تموز الماضي قال بنزيما إنه اشتكى دي سوزا عندما لم يسترد 50 ألف يورو، وسأله القاضي ما إذا كان حاول حل النزاع وديًا مع دي سوزا وأجابه بأنه ”توقف عن الإجابة على هاتفه عندما اتصلت به مجددًا لمعرفة مكانه“، وكشف أنه عمل له حظرًا لاحقًا على تطبيق ”واتس آب“ و“لم يكن لدينا أي وسيلة أخرى للتواصل“.

وقال بنزيما عن المشاجرة التي وقعت في السابع من أكتوبر الماضي إن مساعده وصديقه المقرب عادا إلى الفندق بعد المشاجرة مع دي سوزا ولم أسمع بالأمر إلا من وسائل الإعلام التي زجت باسمي باعتباري سارقًا ولا أعرف لماذا“.

وأكد دي سوزا للقاضي أنه تعرض للاعتداء من قِبل صديق بنزيما، لكنه ”مقتنع“ بأن بنزيما لم يضغط على المتورطين لتحقيق ذلك. يعتقد مساعد بنزيما أن صديقه أراد ”التحدث مع ليو على الأرجح حتى يتسنى له أن يقول لكريم“، لكن القاضي يشتبه في أن كليهما تآمر ويستمر التحقيق.

وهذه ليست أول قضية يتورط فيها بنزيما، حيث تورط في قضية ممارسة الجنس مع فتاة قاصر وكذلك قضية صديقه السابق ماتيو فالبوينا المتهم فيها مهاجم ريال مدريد بالابتزاز، وهي السبب الذي دفع ديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، لاستبعاده من الفريق الوطني حتى الآن.