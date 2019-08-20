ريال مدريد يعرض مهاجمه على نادي ميلان

قالت صحيفة لاغازيتا الإيطالية إن نادي ريال مدريد قرر عرض مهاجمه ماريانو دياز على نادي ميلان للتوقيع معه في آخر أسبوع من سوق الانتقالات.

ويرفض زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بقاء ماريانو ولا يرغب في الاعتماد عليه.

وتعاقد ريال مدريد هذا الصيف مع لوكا يوفيتش مهاجم إنتراخت فرانكفورت وإيدين هازارد.

وبحسب تقارير سابقة فإن ميلان يرغب في استعارة يوفيتش أيضًا.

إلى ذلك، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أخبار إيجابية لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حول نجم الفريق إيدين هازارد الذي يعاني إصابة منعته من لعب أولى مباريات الفريق في الموسم الجديد ضد سيلتا فيغو.

وحقق ريال مدريد الفوز على سيلتا فيغو بثلاثة أهداف لهدف واحد.

وبحسب ماركا، قد يعود اللاعب البلجيكي خلال أسبوعين، فالإصابة لا تبدو خطيرة. وأشارت ماركا إلى إمكانية مشاركة هازارد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني ضد فياريال يوم 1/9.

ورجحت تقارير سابقة إمكانية غياب هازارد لمدة قد تصل إلى شهر بعد ساعات من إصابته في نهاية فترة إعداد الفريق.

وستكون عودة هازارد دفعة قوية للغاية لريال مدريد الذي بدأ الموسم بفوز مهم، خاصة أن برشلونة افتتح موسمه بالخسارة أمام أتلتيكو بلباو.