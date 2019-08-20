زيدان يتلقى أخبارًا إيجابية حول هازارد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أخبار إيجابية لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حول نجم الفريق إيدين هازارد الذي يعاني إصابة منعته من لعب أول مباريات الفريق في الموسم الجديد ضد سيلتافيغو.

وحقق ريال مدريد الفوز على سيتافيغو بثلاثة أهداف لهدف واحد.

وحسب ماركا قد يعود اللاعب البلجيكي خلال أسبوعين، فالإصابة لا تبدو خطيرة“.

وأشارت ماركا إلى إمكانية مشاركة هازارد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني ضد فياريال يوم 1/9.

ورجحت تقارير سابقة إمكانية غياب هازارد لمدة قد تصل إلى شهر بعد ساعات من إصابته في نهاية فترة إعداد الفريق.

وستكون عودة هازارد دفعة قوية للغاية لريال مدريد الذي بدأ الموسم بفوز مهم، خاصة أن برشلونة افتتح موسمه بالخسارة أمام أتلتيكو بلباو.