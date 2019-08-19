رسميًا.. عثمان ديمبلي يغيب 5 أسابيع وشكوك حول لحاق ليونيل ميسي بمباراة برشلونة وريال بيتيس

أعلن برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الإثنين أن مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبلي سيبتعد لفترة تبلغ نحو 5أسابيع بسبب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية خلال الهزيمة أمام أتلتيك بلباو في افتتاح المسابقة.

واضاف النادي على موقعه على الإنترنت ”كشف فحص طبي أجراه عثمان ديمبلي عن إصابته بشد في العضلات الخلفية للفخذ الأيسر وسيبتعد اللاعب الفرنسي لنحو 5 أسابيع نتيجة لذلك“.

وتمثل إصابة ديمبلي وابتعاده ضربة أخرى لارنستو فالفيردي مدرب برشلونة عقب خروج لويس سواريز وهو يعرج خلال الشوط الاول من المباراة التي خسرها الفريق أمام أتلتيك بلباو 0/1 يوم الجمعة الماضي.

وعاد برشلونة إلى التدريبات بعد أن منح إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق لاعبيه راحة يومين بعد الخسارة أمام أتلتيك لكن لم ينضم بعد ليونيل ميسي قائد وهداف الفريق للتدريبات الجماعية.

وتعرض القائد ميسي هداف برشلونة التاريخي لإصابة في ربلة الساق خلال مران الفريق قبل جولته القصيرة في الولايات المتحدة استعدادًا للموسم الجديد.

ومن وقتها لم يعد بشكل كامل إلى التدريبات ليغيب عن الخسارة أمام أتلتيك بلباو وربما يغيب كذلك عن مباراة ريال بيتيس الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن فالفيردي لا يريد الإسراع في عودة ميسي للتدريبات لكن مع إصابة لويس سواريز الذي يعاني أيضًا من مشكلة في ربلة الساق، هناك ضغوط لاستعادة قائد الفريق قبل مباراة بيتيس.

ورغم غيابه عن تدريب يوم الاثنين ومواصلة الاستعداد في صالة الألعاب الرياضية، إلا إن ميسي لا يزال يأمل في اللحاق بمباراة بيتيس يوم الأحد المقبل.

وحتى في حال تعافيه ربما لن يشارك نظرًا لعدم وصوله إلى المعدل الكافي من اللياقة البدنية لانضمامه للفريق متأخرًا.