مباراة برشلونة وريال بيتيس.. فالفيردي يتعرض لضربة جديدة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، الإثنين، أن المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة تعرض لضربة جديدة، بغياب لويس سواريز عن مباراة الفريق الكتالوني أمام ريال بيتيس.

وأوضحت صحيفة ”سبورت“ أنه من المستحيل مشاركة لويس سواريز أمام ريال بيتيس بعدما تعرض للإصابة أمام أتلتيك بلباو في الجولة الأولى، والتي فاز فيها الفريق الباسكي 0/1.

وأشارت“سبورت“ إلى أن سواريز تعرض لإصابة في الجزء الأسفل من ساقه اليمنى والتي يمكن أن تمنعه ​​من اللعب على الأقل حتى سبتمبر، وبالتالي قد يغيب عن مواجهة أوساسونا.

ومن المرجح أن يلحق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمباراة برشلونة مع ريال بيتيس.

وخسر برشلونة 0/1 أمام أتلتيك بلباو، في أول مشاركة رسمية لنجمه الفرنسي أنطوان غريزمان القادم من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

ووضعت الخسارة مزيدًا من الضغوط على برشلونة ومدربه فالفيردي، مع رغبة النادي الكتالوني في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني للموسم الثالث على التوالي، كما فاز ريال مدريد 3/1 على سيلتا فيغو.