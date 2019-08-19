صحيفة تكشف موعد انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية فرنسية، الإثنين، أن المهاجم الشاب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، استقر على مغادرة حديقة الأمراء.

ووفقًا لصحيفة ”لوباريزيان“ فإن مبابي قرر مغادرة باريس سان جيرمان الصيف المقبل إلى ريال مدريد الإسباني، رغم أن عقده مع النادي الفرنسي يمتد حتى العام 2022.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن مبابي، البالغ من العمر 20 عامًا، يريد التتويج مع باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرة إلى أن اللاعب واثق من التتويج باللقب رغم إدراكه صعوبة ذلك.

وأشارت ”لوباريزيان“ إلى أن طموحات مبابي يريد كذلك التتويج بكل الألقاب الممكنة مع باريس سان جيرمان، إلى جانب الفوز بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، مع المنتخب الفرنسي، ويرى أن ذلك سيرفع من حظوظه بشكل كبير في نيل جائز الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم.

وكانت تقارير إسبانية ذكرت أن إدارة باريس سان جيرمان تحاول إقناع مبابي بتجديد عقده حتى العام 2025، لكن اللاعب يرفض،

وأضافت صحيفة ”سبورت أن العقد الجديد سيمنح مبابي 50 مليون يورو سنويًا، أي أكثر بـ 38 مليون يورو من راتب مبابي الحالي، وأكثر بـ20 مليون يورو مما يتقاضاه نيمار حاليًا.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017، مقابل 135 مليون يورو، وسجل للنادي العاصمي 62 هدفًا وصنع 33 في 90 مباراة.

ويرتبط ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي، وقد أثار اللاعب الشاب الجدل حول مستقبله عندما قال في حفل فوزه بجائزتي هداف وأفضل لاعب في الدوري الفرنسي، إنه يريد تحمل مسؤوليات أكبر، سواء مع فريقه أو في نادٍ آخر، مما اعتبره الكثيرون إشارة قوية إلى رغبة مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان.