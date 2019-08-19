تقارير: الجزائري مهدي زفان يقترب من إسبانيول

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن الظهير الأيمن لمنتخب الجزائر مهدي زفان، الفائز بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم هذا الصيف، في طريقه للانضمام لنادي إسبانيول.

وقالت صحيفة ”آس“ الرياضية اليومية، إن زفان (27 عامًا) رفض تجديد عقده مع ستان رين الفرنسي ووصل إلى برشلونة للتعاقد مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني في صفقة انتقال مجانية.

ونشر زفان، الذي شارك أساسيًّا في فوز الجزائر 1-صفر على السنغال في نهائي كأس الأمم في يوليو/ تموز الماضي، صورًا عبر تطبيق ”إنستغرام“، وهو يتدرب في أحد فنادق برشلونة في انتظار اتمام الصفقة.

وخاض زفان، الذي سبق له اللعب في أولمبيك ليون، 20 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي الموسم الماضي، بجانب ست مباريات في الدوري الأوروبي.

وخسر إسبانيول مباراته الأولى في الدوري هذا الموسم 2-صفر أمام ضيفه إشبيلية، أمس الأحد.