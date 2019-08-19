مباراة أتلتيكو مدريد ضد خيتافي.. الكشف عن مدى قوة إصابة البرتغالي جواو فيليكس

قدم النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس مستوى جيدًا خلال مباراة فريقه أتلتيكو مدريد ضد خيتافي، مساء الأحد، والذي انتهى بفوز الفريق الثاني للعاصمة مدريد 1-0.

وتعرض الدولي البرتغالي للإصابة في الدقيقة الـ66 وغادر اللقاء ليعوضه ماركوس لورينتي، لكن صحيفة ”ماركا“ أكدت أن الإصابة ليست خطيرة وأنها مجرد تشنج عضلي.

وخلال اللقاء قدم فيليكس فاصلًا مهاريًّا إذ راوغ عدة لاعبين في الدقيقة الـ 55 وتمكن من الحصول على ضربة جزاء بعد إسقاطه في مربع العمليات لكن ألفارو موراتا أضاعها.

وقال سيميوني عن نجمه الجديد: ”جواو حدث له تشنج عضلي وقررنا تغييره، لم يترك له المنافس مساحات للتحرك فيها لقد دافع بشكل جيد، لكنه في محاولة فردية أظهر ما يتمتع به من مؤهلات، ما زال عليه أن يتحسن أكثر“.

فيما قال برنامج ”الشيرينغيتو“ الإسباني التلفزيوني الشهير، إن الإصابة التي تعرض لها فيليكس ليست خطيرة، وإنه غادر الملعب بناء على رغبة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، الذي خاف أن تتفاقم الإصابة.

وأشارت التقارير إلى أن فيليكس سيكون جاهزًا للمباراة المقبلة أمام ليغانيس، الأحد المقبل، في ثاني جولات الدوري الإسباني.

وانضم فيليكس إلى أتلتيكو مدريد في الصيف الحالي مقابل 126 مليون يورو قادما من بنفيكا البرتغالي، في صفقة هي الأغلى بتاريخ النادي المدريدي.

وكان فيليكس أحد أبرز لاعبي أتلتيكو في فترة الإعداد، إذ أسهم اللاعب البرتغالي الدولي في 9 أهداف سجلها ”الروخيبلانكوس“ في ودياته استعدادًا للموسم الجاري، إذ أحرز 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وتعرض الجناح الشاب لإصابة في الفخذ خلال مشاركته في المباراة الودية أمام نومانسيا في يوليو/تموز الماضي، غير أنه سرعان ما تعافى وشارك في الفوز 7-3 على ريال مدريد في الديربي الذي أقيم بكأس الأبطال الدولية الودية بعدها بأسبوع.