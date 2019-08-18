شهدت بطاقتين حمراوين وإضاعة ركلة جزاء.. أتلتيكو مدريد يحقق فوزًا شاقًا على خيتافي في الدوري الإسباني (فيديو)

استهل أتلتيكو مدريد مسيرته في الدوري الإسباني للموسم الجديد 2019/2020، بفوز صعب ومثير على خيتافي، بنتيجة 1/0، الأحد.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 23، بتوقيع ألفارو موراتا، بعد كرة عرضية من كيران تريبير.

وطرد حكم المباراة خورخي مولينا من خيتافي في الدقيقة 38، ورونان لودي من أتلتيكو مدريد في الدقيقة 42 كما أضاع موراتا ركلة جزاء في الدقيقة 56.

ورفع الفوز رصيد أتلتيكو مدريد إلى 3 نقاط في صدارة الترتيب مع ريال مدريد وأتلتيك بلباو وإشبيلية وريال مايوركا وبلد الوليد وديبورتيفو ألافيس وأوساسونا.