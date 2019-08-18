صحيفة: ريال مدريد يستعد للانقضاض على نيمار

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أن نادي ريال مدريد يستعد للانقضاض على النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب صحيفة ”أس“، فإن ريال مدريد سيسرع المفاوضات ويريد إغلاق التعاقد مع نيمار في ضربة قوية للرئيس فلورنتينو بيريز.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد في وضع أفضل من منافسه برشلونة للتعاقد مع نيمار، ويمكن أن يضرب الضربة القاضية في سوق الانتقالات بالتعاقد مع نيمار، رغم سعي برشلونة لإعادة اللاعب إلى صفوفه مجددًا.

وأشارت ”أس، إلى أن باريس سان جيرمان يريد الحصول على 160 مليون دولار لبيع نيمار، كما أن مديره الرياضي، البرازيلي ليوناردو منفتح على التفاوض على رحيل مواطنه، لكن عروض برشلونة لم تقنعه في أي وقت، ويفضل قادة باريس سان جيرمان بيع نيمار إلى ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة المقربة من ريال مدريد أن نيمار كان حلم فلورنتينو بيريز منذ كان لاعبًا في سانتوس، قبل أن يفضل اللاعب الانضمام إلى برشلونة صيف العام 2013.

وعن تفاصيل الصفقة أردفت ”أس“ أنها يمكن أن تضم لاعبين مثل جيمس رودريغيز أو إيسكو أو كيلور نافاس، وحتى المدافع الفرنسي رافائيل فاران.

وتغلب ريال مدريد 3/1 على سيلتا فيغو أمس السبت، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، لكن الصحيفة ذكرت أن هذا الفوز لم يغير رأي قادة ريال مدريد بضرورة إبرام صفقة قوية، رغم التعاقد مع إدين هازارد، الذي سيغيب لمدة تتراوح بين 3 و 4 أسابيع للإصابة.

واختتمت الصحيفة أن نيمار توقيع إستراتيجي لريال مدريد وسيحاول فلورنتينو بيريز إغلاقه في الأيام القليلة المقبلة.