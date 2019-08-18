سيميدو نجم برشلونة يرد على تقارير موافقته الدخول في صفقة تبادلية من أجل عودة نيمار

نفى البرتغالي نيلسون سيميدو، نجم نادي برشلونة، التقارير التي تحدثت على أنه وضع نفسه تحت إمرة نادٍ في الموسم الحالي، حال طلبوا استغلاله في صفقة تبادلية، وتحديدًا لإعادة نيمار دا سيلفا إلى البارسا.

وقال سيميدو عبر حسابه على ”إنستغرام“: ”هذا هراء وأخبار كاذبة“.

وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، قالت إن سيميدو يشعر بالراحة في برشلونة، ولا يريد الرحيل عن ”كامب نو“ هذا الصيف.

ومع ذلك، فإن الظهير البرتغالي، لا يمانع إذا قرر برشلونة استغلاله في صفقة تبادلية، وتحديدًا لإعادة نيمار.

ورغم ذلك، يرى سيميدو أن برشلونة أكثر قوة من سان جيرمان، وأن المنافسة في الليغا أكثر قوة من الدوري الفرنسي.

وكان اللاعب البرتغالي مرشحًا للرحيل عن برشلونة هذا الصيف، صوب أتلتيكو مدريد ضمن صفقة أنطوان غريزمان، ولكن مسؤولي البارسا رفضوا التخلي عن سيميدو.