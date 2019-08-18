صحيفة تتوقع عقوبة مودريتش بعد طره في مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو

توقعت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية العقوبة التي ستفرض على لوكا مودريتش، لاعب وسط نادي ريال مدريد، بعد طرده أمام سيلتا فيغو.

ونال الكرواتي الدولي البطاقة الحمراء في الدقيقة 56 من زمن المباراة، بعد تدخل قوي على قدم دينيس سواريز.

وأشارت الصحيفة، إلى أن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، تعاقب اللاعب على الطرد المباشر بالإيقاف لمدة مباراتين بحسب اللوائح والقوانين.

ولم يسبق لمودريتش، أن تعرض للطرد على مدار مسيرته مع ريال مدريد منذ وصوله في العام 2012، حيث شارك في 200 مباراة ببطولة الدوري الإسباني، ولكن بالأمس كانت أول حالة طرد يتعرض لها بقميص الملكي.

وأكدت الصحيفة، أن أفضل لاعب في العالم لعام 2018 لم تكن هناك فرصة له للحصول على الكرة من دينيس سواريز، وكان اعتداؤه واضحًا على قدم الإسباني في تلك الواقعة.