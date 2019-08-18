تقرير: ريال مدريد يستهدف ضم كريستيان إريكسن من توتنهام في هذا الوقت

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن ريال مدريد لم يتخل عن فكرة ضم الدنماركي كريستيان إريكسن، متوسط ميدان توتنهام الإنجليزي، لكنه ينتظر قرب نهاية فترة الانتقالات الصيفية لتقديم عرض يضغط من خلاله على رئيس الفريق الإنجليزي دانييل ليفي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الفريق الإسباني مستعد لتقديم عرض يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني لدفع رئيس توتنهام للتخلي عن لاعبه في الصيف الحالي، بدلًا من تركه يرحل مجانًا بعد 10 أشهر فقط مع نهاية عقده.

ولم تعد أخبار ربط النجم الدنماركي بريال مدريد تغزو المواقع والصحف العالمية، رغم كونه عبر عن رغبته في الرحيل وخوض تحد جديد، كما كان قريبًا من الانتقال لمانشستر يونايتد لكنه أخبر المدرب النرويجي سولشاير أن أولويته هي اللعب في الدوري الإسباني.

ولم يتمكن ريال مدريد من إقناع مانشستر يونايتد بالتخلي عن نجمه الفرنسي بول بوغبا المطلب الرئيس للفرنسي زين الدين زيدان، ولذلك يبدو النجم الدنماركي مناسبًا ليكون بديلًا للفرنسي في الفريق.

ويرغب زيدان في تعزيز وسط ميدانه ويعتقد أن مواطنه بول بوغبا اللاعب المناسب لتقديم الإضافة، وحسب تقارير إعلامية أوقف صفقة الهولندي دوني فان دي بيك، لكنه قد يضطر لقبول النجم الدنماركي في نهاية فترة الانتقالات الصيفية.