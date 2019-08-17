مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو.. تعرف على تقييم لاعبي الفريقين (صورة)

كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن تقييمها للاعبي ريال مدريد وسيلتا فيغو، بعد المبارة التي جمعتهما مساء السبت، في الجولة الأولى للدوري الإسباني.

ودخل الريال بتشكيلة ضمت: كورتوا – أودريوزولا – فاران – راموس- مارسيلو – مودريتش – كاسيميرو – كروس – بيل – بنزيما – فينسيسوس جونيور.

ومنحت الصحيفة تقييمًا جيدًا لكل من كورتوا، وكاسيميرو، وتوني كروس وغاريث بيل وكريم بنزيما.

وجاءت بداية ريال مدريد للموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم رائعة، بفوزه 3-1 على سيلتا فيغو خارج ملعبه اليوم بمساعدة تسديدة رائعة بعيدة المدى من توني كروس رغم طرد لوكا مودريتش، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، ببطاقة حمراء مباشرة.

وضع كريم بنزيما ريال مدريد في المقدمة في الدقيقة 12 عقب عمل رائع من غاريث بيل من مركز الجناح.

وشارك بيل على نحو مفاجئ ضمن التشكيلة الأساسية بسبب إصابة ايدن هازارد عقب حالة من عدم اليقين أحاطت بمستقبل اللاعب البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعادل سيلتا قبل نهاية الشوط الأول لكن الهدف الغي بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، لكن أصحاب الأرض استفادوا من استخدام نفس التقنية في الدقيقة 56 بعد معاقبة مودريتش نتيجة احتكاكه بكعب قدم دينيس سواريز.

لكن سيلتا لم يستفد من الزيادة العددية بعد أن ضاعف كروس الغلة لريال بعدها بخمس دقائق بتسديدة لا تصد قبل أن يضيف البديل لوكاس فاسكيز الهدف الثالث في الدقيقة 80 عقب تمريرة من بنزيمة.

واستطاع سيلتا أن يسجل هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما هز ايكر لوسادا (18 عامًا) الشباك بعد دقيقتين على حلوله بديلًا ليخوض أول مباراة له مع الفريق.

وبدا الأداء الذي ظهر به ريال اليوم في غاية التحدي من قبل فريق المدرب زين الدين زيدان، عقب موسم مروع على كافة الأصعدة شهد تعاقب ثلاثة مدربين على الفريق، إضافة لفترة إعداد سيئة للموسم الحالي شهدت فوز الفريق بمباراتين من أصل سبع مباريات.