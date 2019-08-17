خطة برشلونة لمنع ريال مدريد من ضم نيمار

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية المقربة من نادي برشلونة، عن خطة النادي الكتالوني لمنع ريال مدريد من التعاقد مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان بعدما اشتعل صراع الناديين حول اللاعب.

وبحسب سبورت: ”وصلت رسالة إلى مكاتب برشلونة مفادها أن غاريث بيل لاعب ريال مدريد قريب جدًا من الانضمام إلى بايرن ميونخ بعد إصابة ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي“.

وخطط بايرن ميونخ بحسب تقارير ألمانية لضم بيل على سبيل الإعارة كبديل لساني المصاب.

وتابعت سبورت: ”تواصل برشلونة مع بايرن للانتهاء من صفقة كوتينيو في أسرع وقت ممكن“.

وعمل ريال مدريد كثيرًا على التخلص من غاريث بيل من أجل تمهيد مكان لضم نيمار بدون إرهاق ميزانية النادي“.

وبحسب سبورت: ”باستثناء معجزة، لن يقدم أي فريق عرضًا لغاريث بيل وهذا يمهد الطريق لبرشلونة للتعاقد مع نيمار“.

وأعلن بايرن ميونخ تعاقده مع كوتينيو لاعب برشلونة لمدة عام على سبيل الإعارة، مع بند يمنحه أحقية شراء اللاعب.