التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني (صورة)

تترقب جماهير ريال مدريد الظهور الأول للاعبي النادي الملكي في الموسم الجديد 2019/2020، عندما يحل ضيفًا على سيلتا فيغو، اليوم السبت، لحساب الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

وتأمل جماهير ريال مدريد أن يكون ظهور ريال مدريد الرسمي الأول مبشرًا للموسم الجديد، بعد أن قدّم النادي الملكي موسمًا كارثيًا احتل فيه المركز الثالث في الدوري الإسباني وودع من نصف نهائي كأس إسبانيا، ومن دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وأنفق ريال مدريد أكثر من 300 مليون يورو للتعاقد مع إدين هازارد، الذي سيغيب عن مباراة اليوم للإصابة، ولوكا يوفيتش وإيدير ميليتو، وفيرلاند ميندي ورودريغو.

وتوقعت صحيفة ماركا، أن يعتمد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد على هذه التشكيلة أمام سيلتا فيغو:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: مارسيلو، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، وأودريوزولا.

الوسط: إيسكو، كاسيميرو، توني كروس، ولوكا مودريتش.

الهجوم: كريم بنزيما، ولوكا يوفيتش.

في حين توقعت صحيفة ”أس“ أن يلعب ريال مدريد بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: مارسيلو، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، وأودريوزولا.

الوسط: إيسكو، كاسيميرو، توني كروس، ولوكا مودريتش.

الهجوم: كريم بنزيما، لوكا يوفيتش أو (فينيسيوس جونيور).

التشكيلة المتوقعة من ماركا |

سيلتافيغو ???? ريال مدريد pic.twitter.com/QrHHVvMuOs — RM4Arab شبـكة (@RM4Arab_Stats) August 17, 2019