تقرير.. كوتينيو يوافق على الانتقال إلى بايرن ميونخ ويهدد صفقة نيمار

قالت محطة RAC1 الإذاعية الكتالونية إن البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب وسط برشلونة وافق على الانتقال إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، وبذلك لن يدخل ضمن صفقة تبادلية تعيد نيمار إلى النادي الكتالوني.

وأضافت المحطة القريبة من برشلونة أن لاعب وسط ليفربول السابق لم يشارك في مباراة الفريق الافتتاحية لليغا أمام أتليتك بيلباو التي ستقام في وقت لاحق يوم الجمعة، وسيطير إلى ميونخ يوم الأحد لاستكمال إجراءات انتقاله للنادي البافاري.

ويسعى النادي الكتالوني للتخلص من عدد من لاعبيه بينهم كوتينيو المنتقل للنادي في يناير/كانون الثاني 2018، في صفقة قياسية من ليفربول لجمع المال اللازم لاستعادة نيمار من باريس سان جيرمان.

وكان برشلونة يخطط لمنح باريس سان جيرمان كوتينيو ونلسون سيميدو ويدفع مقابلًا ماليًا أيضًا لاستعادة لاعبه السابق.

وعرض برشلونة كوتينيو على بايرن ميونخ قبل أسبوعين بعد فشل التعاقد مع ليروي ساني جناح مانشستر سيتي؛ بسبب الإصابة خاصة وأن النادي البافاري يرى في كوتينيو بديلًا ناجحًا لساني.

ولا يريد بايرن ميونخ دفع مبلغ كبير، ويفضل استعارة اللاعب وهو ما وافق عليه الدولي البرازيلي وكذلك النادي الكتالوني.