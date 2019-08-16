زيدان يتحدث عن احتمال التعاقد مع بوغبا ونيمار ومباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، جاهزية فريقه لمواجهة سيلتا فيغو، في افتتاح مباريات النادي الملكي في الدوري الإسباني للموسم الجديد 2019/2020، غدًا السبت.

وقال زيدان: ”نريد أن نبدأ الموسم الآن، نفكر في بداية الليغا، نحن سعداء بأن المسابقة ستبدأ“.

وعن إمكانية التعاقد مع مواطنه بول بوغبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، قال زيدان: ”سعيد باللاعبين في فريقي، أركز مثلهم على المباراة الأولى، نمتلك أفضل اللاعبين دون شك، وبوغبا لاعب في مانشستر يونايتد ويجب علينا احترام ذلك“.

وحول التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان ”هو ليس لاعبًا في ريال مدريد، وأنا أهتم فقط بالمجموعة الموجودة معي في الوقت الحالي“.

كما تحدث زيدان عن النجم البلجيكي إدين هازارد وأوضح ”سعيد بوجوده معنا، لدينا 6 لاعبين جدد وكلهم جاهزون، انتهت التحضيرات وعملنا بشكل جيد رغم النتائج“.

وبسؤاله عن الويلزي غاريث بيل، أوضح المدرب الفرنسي ”كان يبدو أنه سيرحل لكنه هنا، سأعتمد عليه كما هو الحال مع الجميع، أتمنى أن يكون معنا كل من يجعلون الأمر أكثر سهولة بالنسبة لي“.

وعن مستقبل الكولومبي جيمس رودريغز أكمل ”هو جاهز وأنا سعيد بوجوده ضمن صفوف الفريق، وتابع ”كوبو لاعب في ريال مدريد وأمامه مستقبل واعد، كل شيء يمكن أن يحدث، ولكني أتمنى استمراره مع الكاستيا“.

واستكمل ”فينيسيوس عمره 19 عامًا، لكن السن ليس له علاقة، سيكون في حساباتي مثل بقية اللاعبين. لا أفكر في صورتي الشخصية والانتقادات، أعلم المخاطرة التي قمت بها بعودتي وهذا جزء من حياة المدرب“.

وعن موقف المدافع كارفاخال، قال زيدان: ”هذه أشياء لا يمكنني السيطرة عليها، ومن الصعب قبولها وليست عادية، نستعد للمباراة مع الموقف الذي قد يتغير“.

كما تحدث زيدان عن التغييرات في ريال مدريد وقال: ”الفريق كما هو، والسوق ما زال مفتوحًا، يمكن أن تحدث بعض الأشياء، لكن ما يهم مباراة الغد والعناصر المتاحة حاليًا“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو غدًا السبت، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.