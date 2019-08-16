القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

يستضيف أتلتيك بلباو منافسه نادي برشلونة، في افتتاح منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني للموسم الجديد 2019/2020، اليوم الجمعة، على ملعب سان ماميس.

وتنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو على قناة beIN SPORTS HD 3.

وتقام المباراة اليوم الجمعة، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتأكد غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث قرر مدربه إرنيستو فالفيردي استبعاده من قائمة برشلونة؛ لعدم تعافيه من الإصابة.

ويعود آخر فوز لأتلتيك بلباو على برشلونة إلى يناير 2017، عندما فاز 2/1 في ذهاب دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، لكنه ودع أمام النادي الكتالوني، بعد أن فاز برشلونة 3/1 في مباراة الإياب.

أما آخر فوز لأتلتيك بلباو على برشلونة في بطولة الدوري الإسباني؛ فيعود إلى ديسمبر 2013، عندما فاز النادي الباسكي 1/0 بتوقيع إيكار مونياين.

ولم يتجرع أتلتيك طعم الهزيمة على ملعب سان ماميس، طوال المباريات الـ12 التي خاضها على أرضه، تحت قيادة مدربه الجديد جايزكا جاريتانو، الذي تولى الإدارة الفنية للفريق في ديسمبر الماضي.

وفي الـ12 مباراة، حقق أتلتيك بلباو 8 انتصارات (على جيرونا وإشبيلية وريال بيتيس وإيبار وأتلتيكو مدريد وليفانتي ورايو فايكانو وسيلتا فيغو)، في حين تعادل في 4 مباريات (مع بلد الوليد وبرشلونة وإسبانيول وألافيس).