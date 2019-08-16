موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في افتتاح الدوري الإسباني

يستهل نادي برشلونة حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني، عندما يحل ضيفًا على أتلتيك بلباو، اليوم الجمعة، على ملعب سان ماميس.

وتقام المباراة اليوم الجمعة، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو على قناة beIN SPORTS HD 3.

وقرر إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة استبعاد النجم والقائد ليونيل ميسي من قائمة النادي الكتالوني؛ لعدم جاهزيته الكاملة بعد إصابته قبل أيام، في حين ضم الوافدين الجديدين أنطوان غريزمان وفرينكي دي يونغ.

وعن عودته لملعب سان ماميس قال فالفيردي: ”حين أعود إلى سان ماميس أجد دائمًا صعوبة في اللعب، وأفضل أن يحدث ذلك في أسرع وقت ممكن“.

واختتم: ”أعرف ما يفعلون حين يلعبون على أرضهم، والضغط الذي يقوم به الفريق في الملعب، وأيضًا ضغط الجماهير في المدرجات“.

وفيما يلي قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو: مارك آندري تير شتيغن، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، فيليب كوتينيو، لويس سواريز، عثمان ديمبلي، رافينيا ألكانتارا، كليمونت لينغليت، أنطوان غريزمان، جوردي ألبا، كارليس آلينيا، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونغ، صامويل أومتيتي، جونيور فيربو، إنياكي بينيا، بيريز.